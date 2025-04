Homem de 52 anos é espancado com pauladas na cabeça em aldeia de Dourados

Vítima foi socorrida em estado grave e suspeito, de 23 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar

Um homem de 52 anos foi brutalmente agredido na noite de sábado (19) na Aldeia Jaguapiru, localizada em Dourados, a cerca de 225 quilômetros de Campo Grande. Ele sofreu ferimentos na cabeça após ser atingido por pauladas.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática foi chamada para atender a ocorrência e encontrou a vítima com um sangramento significativo na cabeça. O homem recebeu os primeiros socorros do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado ao Hospital da Vida para atendimento médico.

Ainda no local, testemunhas indicaram aos policiais o possível autor da agressão: um jovem de 23 anos que estaria dentro da residência onde tudo aconteceu. Ao ser localizado, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e acabou preso em flagrante por lesão corporal dolosa.

O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado.

