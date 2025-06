Hospital Universitário de Campo Grande enfrenta escassez de leite materno e busca doadoras

Com estoque para apenas três dias, 20 recém-nascidos dependem da solidariedade de mães que estão amamentando

O Hospital Universitário da UFMS (Humap), em Campo Grande, emitiu um alerta nesta terça-feira (25) sobre a baixa no estoque de leite humano. O alimento é essencial para a sobrevivência de 20 recém-nascidos internados em unidades neonatais da instituição, que estão atualmente em situação de dependência do leite doado.

O volume disponível no Banco de Leite é suficiente para apenas três dias. A situação preocupa os profissionais da unidade, que reforçam o apelo às mães em fase de amamentação e com excedente de produção.

A coleta pode ser feita no próprio hospital, em procedimento rápido, ou em casa, com apoio da equipe de saúde, que fornece os frascos esterilizados e orientações de higiene. O serviço de coleta domiciliar é gratuito e precisa ser agendado.

Segundo o coordenador do Banco de Leite, a doação faz diferença real na recuperação dos bebês. “Muitas mães não conseguem amamentar seus filhos nas primeiras semanas de vida, e o leite doado é fundamental para que esses bebês recebam a nutrição que precisam para se desenvolver.”

Mulheres que desejarem doar podem entrar em contato pelos números (67) 3345-3027 ou (67) 99633-2510 (WhatsApp). Uma única doação pode beneficiar vários bebês ao mesmo tempo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram