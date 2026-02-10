Estadual tem novidade na parte de cima da tabela

Bataguassu tropeça e Naviraiense assume vice-liderança

O fim de semana marcou a disputa da quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, com mudanças importantes na tabela. Em Campo Grande, o Pantanal recebeu o Naviraiense no Estádio Jacques da Luz, no sábado (7). Os visitantes abriram o placar logo aos quatro minutos, com João Carlos, que arriscou de fora da área e acertou o ângulo. Aos 25, Augusto recebeu passe de João Carlos e finalizou na entrada da área para ampliar a vantagem do Jacaré do Conesul.

No início do segundo tempo, o lateral João Negueba derrubou Gustavo Corona dentro da área, e o árbitro Renan Novaes marcou pênalti para o Pantanal. Aos cinco minutos, João Lucas bateu forte e diminuiu para os donos da casa. O empate veio aos 43, com Max, que arriscou da intermediária. Apesar da reação do Pantanal, aos 45 minutos, Eduardo Brito aproveitou a bola desviada após cobrança de escanteio e marcou o gol da vitória por 3 a 2. Com o resultado, o Naviraiense chegou à vice-liderança, com 10 pontos, enquanto o Pantanal segue em quarto, com sete.

No mesmo dia, o lanterna Aquidauana recebeu o Corumbaense no Estádio Noroeste. Os donos da casa abriram o placar aos 13 minutos, de pênalti. Gabriel Ataliba foi derrubado por Vinícius Silva na área, e Wesley Pacheco converteu a cobrança, marcando o que parecia ser a primeira vitória do Aquidauana na competição. Aos 46 do segundo tempo, porém, Gustavo acertou passe para Fábio, que deixou tudo igual no marcador. O empate evitou que o Corumbaense assumisse a lanterna, mas manteve as equipes na zona de rebaixamento.

DAC arranca empate com Operário

No domingo (8), Costa Rica e Águia Negra empataram no Estádio Laertão. Apenas aos 12 minutos do segundo tempo, Bruninho abriu o placar para o Costa Rica. A vantagem durou até os acréscimos, quando, aos 48, Lucas Galdino marcou e garantiu o empate para o Águia Negra. O resultado não alterou a tabela, e as equipes seguem na quinta e sexta posições, respectivamente, ambas com seis pontos.

No sul do Estado, o Dourados recebeu o líder Operário, em mais um empate da rodada. Danilinho abriu o placar para o Galo aos 42 minutos, após erro da defesa do DAC. No contra-ataque, o meia driblou o goleiro Elisson e marcou. Com um jogador a menos após a expulsão de Lauder, pelo segundo cartão amarelo, o Operário passou a sofrer pressão. O empate veio após falta sofrida por Jean Lucca, com Denilton cobrando e não dando chances ao goleiro operariano. O resultado manteve o Operário na liderança, mas a equipe perdeu a chance de ampliar a vantagem e ficou a apenas dois pontos do vice. O Dourados segue na sétima colocação, com seis pontos.

No Estádio Saraivão, o Ivinhema conquistou a primeira vitória na competição e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Contra o Bataguassu, o Azulão abriu o placar aos 33 minutos, com Antônio, de cabeça, após cobrança de escanteio. Aos 37, novamente Antônio participou da jogada, servindo Jonatas, que finalizou no ângulo e ampliou. O Bataguassu tentou reagir e, aos 47 minutos, Alex Choco foi derrubado pelo goleiro Neto. O próprio atacante converteu o pênalti e diminuiu. Apesar da pressão na segunda etapa, o empate não veio. Com a vitória do Naviraiense na rodada, o Bataguassu caiu do G-2 para a terceira colocação, com oito pontos, enquanto o Ivinhema chegou à oitava posição, com cinco.

A próxima rodada será disputada amanhã (11). Às 18h, o Bataguassu enfrenta o Pantanal, no Pereirão. Às 19h30, o Naviraiense recebe o Dourados, no Virotão, e o Águia Negra encara o Aquidauana, no Ninho da Águia. Em Campo Grande, o Operário enfrenta o Costa Rica, e no Estádio Arthur Marinho, o Corumbaense recebe o Ivinhema.

CBF define horários na Copa do BR

Os jogos dos três representantes de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil já têm datas e horários definidos.

No dia 18 (quarta-feira), às 19h30 (de MS), o Pantanal visita o Ji-Paraná, no Estádio Biancão, em Rondônia. No mesmo horário, o Ivinhema recebe o Independente, do Amapá, no Estádio Saraivão.

O confronto entre Operário e ASA, de Alagoas, válido pela segunda fase, ainda terá local e horário confirmados. Até o momento, a CBF informou apenas que a partida será disputada nos dias 25 ou 26 de fevereiro – uma semana após a primeira fase – ou 4 e 5 de março.

Por Mellissa Ramos

