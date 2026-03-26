O Brasil, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, não conseguiu manter o ritmo. O ataque sofreu para criar chances e Vinícius Júnior, teve atuação apagada no jogo

Nesta quinta-feira (25), a França derrotou a Brasil por 2 a 1 em amistoso realizado no Gillette Stadium, durante a Data Fifa de março.

O primeiro gol francês saiu aos 31 minutos do primeiro tempo. Após recuperar a bola no campo defensivo, Ousmane Dembélé lançou Kylian Mbappé, que avançou livre até a área e encobriu Ederson, abrindo o marcador.

O Brasil, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, não conseguiu manter o ritmo. O ataque sofreu para criar chances claras, e Vinícius Júnior, principal esperança brasileira para a Copa do Mundo, teve atuação apagada. O público de 66.713 pessoas, recorde do estádio para futebol, vaiou a seleção ao final do jogo.

No início do jogo, o Brasil teve dificuldades no domínio de bola e criou poucas chances, apesar da movimentação de Raphinha, Vini Jr e Martinelli. A França, bem organizada, também levou perigo: Mbappé e Rabiot ameaçaram, e Ederson precisou se esforçar para evitar gols. Martinelli finalizou de frente para Maignan, mas errou o alvo.

No segundo tempo, o Brasil dominou as ações. Raphinha deu lugar a Luiz Henrique, que movimentou bem o ataque junto a Casemiro, Wesley e Martinelli, mas o gol não saiu. Aos 7 minutos, Upamecano foi expulso após derrubar Matheus Cunha na entrada da área, e o Brasil seguiu pressionando, sem sucesso.

A França se reorganizou e, aos 19 minutos, em um contra-ataque, Olise avançou livre pelo meio e serviu Ekitiké, que marcou o segundo gol. Aos 32 minutos, em lance pelo lado do campo, Vinícius Jr sofreu falta de Gusto. Danilo cobrou, Casemiro manteve a bola em jogo, Luiz Henrique ajeitou e Bremer diminuiu, 2 a 1.

Nos minutos finais, o Brasil tentou o empate. Bremer teve boa chance em cruzamento de Luiz Henrique, mas a bola saiu. Igor Thiago e Vinícius Jr também chegaram perto, mas não conseguiram marcar.

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