Mudanças climáticas: MS lança ação integrada e fortalece municípios para enfrentar eventos extremos

Mato Grosso do Sul deu mais um passo na construção de políticas públicas voltadas à adaptação climática. Nove municípios do Estado passam a integrar o AdaptaCidades, iniciativa do Governo Federal que apoia a elaboração de estratégias locais para enfrentamento dos impactos das mudanças do clima. Participam do programa Campo Grande, Dourados, Aquidauana, Paranaíba, Caarapó, Porto Murtinho, Miranda, Ponta Porã e Corumbá.

As ações foram apresentadas quinta-feira (14), na sede do Sebrae-MS em Campo Grande, durante o lançamento da Oficina AdaptaCidades MS, promovida pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) em parceria com a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

A iniciativa conta ainda com apoio da Deutsche GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), agência de cooperação internacional Alemanha-Brasil, parceira na implementação do programa.

A proposta busca preparar os municípios para lidar com desafios cada vez mais presentes no território, como secas, ondas de calor, incêndios florestais e eventos hidrológicos extremos, fortalecendo o planejamento local e a capacidade de resposta das cidades.

O AdaptaCidades integra o Programa Cidades Verdes Resilientes e atualmente atende 581 municípios prioritários em todo o país. A meta nacional é ampliar esse alcance até 2035, priorizando regiões mais vulneráveis aos impactos climáticos. Em Mato Grosso do Sul, a adesão foi coordenada pela Semadesc, que atua na articulação entre Governo Federal e municípios sul-mato-grossenses.

Entre as ações previstas estão capacitação técnica de gestores, acesso a dados sobre riscos climáticos, orientação metodológica e apoio na construção dos Planos Municipais de Adaptação. Para o superintendente de Mitigação e Adaptação Climática da Semadesc, Fábio Padilha Bolzan, a adaptação climática precisa estar integrada ao planejamento dos territórios.

“Estamos falando de uma agenda que impacta diretamente segurança hídrica e alimentar, infraestrutura urbana, produção agropecuária e proteção das populações mais vulneráveis. O objetivo é apoiar os municípios na construção de instrumentos permanentes de planejamento e gestão climática que subsidiem a tomada de decisão e o desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas e justas”, afirmou.

O coordenador-geral de Integração Multinível e Análise de Riscos do MMA, Lincoln Alves, destacou o caráter colaborativo da proposta. “Estamos estruturando uma governança integrada entre municípios, estados e Governo Federal para enfrentar os impactos das mudanças climáticas de forma coordenada e contínua”, ressaltou.

Representando a Deutsche GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), Isadora Buchala ressaltou a importância da cooperação internacional no fortalecimento das capacidades locais de adaptação climática e na construção de estratégias territoriais mais resilientes

Ponto focal e coordenadora da iniciativa AdaptaCidades em Mato Grosso do Sul, Vanilva de Oliveira enfatizou que o programa busca ampliar a capacidade técnica das gestões locais. “A proposta é apoiar os municípios na identificação de vulnerabilidades e no desenvolvimento de estratégias mais eficientes para responder aos desafios climáticos”, explicou.

Já o secretário-adjunto de Meio Ambiente de Porto Murtinho, Michel Saito, destacou a importância da iniciativa para municípios historicamente expostos a eventos extremos. “Essa construção fortalece nossa capacidade de planejamento e resposta diante de cenários climáticos cada vez mais desafiadores”, afirmou.

Por Agência do GOV

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