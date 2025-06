Desapega CG toma conta do Parque Tarsila do Amaral neste sábado com peças a partir de R$ 2

Evento já virou tradição em Campo Grande e deve reunir milhares de pessoas atrás de roupas, livros, plantas e muito mais

O Parque Tarsila do Amaral, em Campo Grande, vai virar um verdadeiro garimpo neste sábado (21). Das 8h às 16h, acontece mais uma edição do Desapega CG, uma feira que virou febre na cidade e deve lotar o espaço com quem procura roupa barata, livro, brinquedo, planta, acessório e até coisa para casa, tudo com preços que começam a partir de R$ 2.

Quem já foi sabe que não tem muito segredo: chega, garimpa e sai com sacola cheia gastando pouco, já que serão mais de 35 mil itens espalhados pelo parque.

“Campo Grande vai virar um grande brechó sustentável. Essa é a beleza do Desapega: a cidade se envolve, participa, transforma. Quem chega cedo, garimpa os melhores itens, mas tem peças para todo mundo o dia todo”, diz Val Reis, uma das organizadoras do evento.

O Desapega CG virou ponto de encontro para quem cansou de gastar muito no comércio tradicional e também para quem quer dar um destino melhor para aquilo que não usa mais. A lógica é simples: quem tem coisa parada em casa leva pra vender. Quem precisa, compra. E quem só quer passear também aparece, porque o clima é leve, familiar, tem espaço para pet e tudo isso com entrada gratuita.

O endereço é Rua Santo Augusto, sem número, no bairro Vida Nova. Começa cedo, às 8h, e segue até as 16h da tarde.

