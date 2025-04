Calor e tempo estável marcam este domingo (26) em Mato Grosso do Sul

O domingo (27) será de tempo estável, com céu limpo e sol em Mato Grosso do Sul, de acordo com a meteorologia. A previsão é de temperaturas elevadas em todo o estado, com poucas nuvens e sem chuvas significativas. De acordo com a média histórica para esta época do ano, as máximas costumam ficar entre 27°C e 28°C, enquanto as mínimas giram em torno de 18°C a 19°C. Porém, o clima continua seco, com a previsão de pouca chuva, seguindo a tendência de temperaturas mais altas e precipitação abaixo da média observada nos últimos meses.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 32°C. Dourados, na região sul, e Bataguassu, no sudeste de Mato Grosso do Sul, a mínima prevista é de 21°C e a máxima pode chegar aos 34°C. No Pantanal, com destaque para Corumbá e Porto Murtinho, os termômetros registram 22°C de mínima, podendo atingir 37°C. Já em Três Lagoas e Coxim, a mínima prevista e de 21°C, e máxima de 33°C.

Os ventos devem predominar do quadrante norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas que superam os 60 km/h em algumas áreas, aumentando a sensação térmica de calor.

Com infromações do Cemtec

