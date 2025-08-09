Corpo de Arlindo Cruz será velado no Império Serrano neste sábado

Sepultamento ocorrerá no domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio

A despedida ao cantor e compositor Arlindo Cruz terá início neste sábado (9), às 18h, na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. O sepultamento está marcado para domingo (10), às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Paciência.

A Prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias em homenagem ao artista, que morreu na sexta-feira (8), no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca. Arlindo estava internado desde maio devido a complicações de uma pneumonia. Em 2017, ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e, desde então, enfrentava longos períodos de internação.

Com mais de 700 composições, Arlindo Cruz marcou gerações no samba, tendo no bloco Cacique de Ramos um dos principais pontos de sua trajetória. Foi ali que participou de rodas de samba históricas e tocou ao lado de grandes nomes do gênero.

O Cacique de Ramos divulgou uma nota de pesar, afirmando que “sua trajetória permanece inscrita na história do samba e na memória da nossa instituição, como autor e intérprete que, com talento singular, integrou capítulos essenciais da nossa caminhada”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a morte do sambista, chamando-o de “Em essência, o Sambista Perfeito”. Na mensagem, destacou o legado de talento, poesia e generosidade de Arlindo e prestou solidariedade à família, amigos e admiradores.

*Com informações da Agência Brasil

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram