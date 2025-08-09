Suspeito é detido com eletrônicos furtados durante a madrugada em Ivinhema

Polícia Militar recuperou televisões, bicicleta e outros itens levados de residências

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar nas primeiras horas de sexta-feira (8) após ser flagrado com objetos furtados no Bairro Triguenã, em Ivinhema.

Segundo o 8º BPM, a equipe de Radiopatrulha fazia rondas preventivas quando recebeu denúncia de moradores sobre um indivíduo que caminhava carregando uma televisão de 50 polegadas. Ele também levava uma mochila com uma caixa de som azul, um celular Samsung e três controles remotos, o que chamou atenção pela quantidade e tipo dos itens.

Durante a apuração, os policiais descobriram que o mesmo homem é investigado por outros furtos na cidade e que, ainda naquela madrugada, teria levado de outra residência uma TV Sony, um aparelho TV Box e uma bicicleta feminina.

Com base nas informações, a guarnição iniciou buscas e localizou o suspeito, recuperando parte dos objetos. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram