Motociclista morre após batida com carro irregular no centro de Bataguassu

Motorista não tinha habilitação e veículo estava sem licenciamento

Um homem de 44 anos morreu na noite desta sexta-feira (8) em Bataguassu após se envolver em um acidente no cruzamento das ruas Ponta Porã e Brasilândia, na região central.

A vítima, o funileiro Junior Cesar do Nascimento, pilotava uma Honda CB 600f Hornet quando colidiu contra um GM Celta conduzido por um homem de 39 anos. Conforme a Polícia Militar, o carro seguia no sentido bairro-centro pela Rua Brasilândia e fez uma conversão, sendo atingido pela motocicleta que trafegava logo atrás.

Policiais militares chegaram ao local por volta das 19h10 e encontraram Junior caído e inconsciente. Eles prestaram atendimento até a chegada do Corpo de Bombeiros, que o levou para a Santa Casa. O motociclista não resistiu aos ferimentos.

Durante a ocorrência, foi constatado que o condutor do Celta, identificado como Fabio, não possuía Carteira Nacional de Habilitação. O licenciamento do veículo estava vencido desde 2022. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran.

Inicialmente autuado por lesão corporal culposa e por dirigir sem habilitação, o motorista poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão da morte da vítima.

