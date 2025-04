Contas Ouro: Gov.br atinge nível inédito de proteção para usuários

Plataforma que oferece mais de 4,5 mil serviços digitais ao cidadão chega a 166 milhões de usuários e registra, pela primeira vez, mais contas ouro do que bronze

O Gov.br, portal de serviços digitais do Governo Federal, alcançou uma marca histórica nesta semana: pela primeira vez, o número de contas ouro superou o de contas Bronze. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), atualmente são 67,55 milhões de usuários com nível Ouro e 67,53 milhões com nível Bronze. Ao todo, a plataforma conta com um total de 166 milhões de usuários ativos.

O secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, destacou a importância do crescimento das contas ouro, ressaltando que isso representa maior segurança para os cidadãos. Ele também enfatizou que usuários ouro têm acesso integral aos 4.500 serviços digitais da plataforma, incluindo os mais procurados, como Meu INSS, Carteira de Trabalho Digital e serviços educacionais como Enem e Fies, além da declaração pré-preenchida.

Para Alexandre Ávila, superintendente de Negócios do Serpro, o Gov.br representa um grande avanço para o Brasil, ao proporcionar mais rapidez e facilidade no acesso aos serviços públicos. “A plataforma é essencial porque reduz burocracias, aumenta a transparência e melhora significativamente a experiência do cidadão ao acessar serviços públicos digitais”, afirmou.

O Serpro, empresa de tecnologia do governo federal, é responsável pelo desenvolvimento, hospedagem, gestão e processamento de todas as operações da plataforma, incluindo a gestão das contas dos cidadãos.

Bronze, prata e ouro

As contas no Gov.br são categorizadas em três níveis de segurança e confiabilidade: bronze, prata e ouro. O nível bronze é obtido por meio de um cadastro básico, validado junto à Receita Federal ou ao INSS. O nível prata envolve validações adicionais, como reconhecimento facial para conferência junto à base da Carteira Nacional de Habilitação, ou validação de dados por bancos credenciados. Já o nível ouro representa o mais alto padrão de segurança digital, oferecendo autenticação biométrica através dos dados da Justiça Eleitoral, da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), ou ainda, por Certificado Digital ICP-Brasil.

Privilégios ouro

Com uma conta Ouro, os cidadãos têm acesso a todos os 4.500 serviços oferecidos, incluindo aqueles que exigem alta confiabilidade, como a assinatura eletrônica de documentos gratuita. Além disso, usuários com esse nível podem realizar autenticação biométrica pelo celular, gerenciar autorizações sobre seus dados pessoais, realizar a prova de vida digital e habilitar autenticação em duas etapas para segurança reforçada.

Como obter uma conta Ouro

Para se tornar um usuário ouro, existem três opções:

Utilizar o reconhecimento facial no aplicativo Gov.br para validação dos dados biométricos junto à Justiça Eleitoral;

Validar dados via QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN), usando o aplicativo Gov.br;

Utilizar um Certificado Digital de pessoa física compatível com a ICP-Brasil.

Após realizar qualquer um desses três procedimentos, o status da conta muda automaticamente e de forma definitiva.

Referência mundial

Na avaliação de Alexandre Ávila, em comparação com outros modelos de serviços de governo no mundo, o Gov.br é um dos maiores sistemas do tipo, com mais de 166 milhões de usuários ativos, número que supera a população da maioria dos países, ficando atrás apenas de oito nações.

“A plataforma é um espaço de colaboração entre órgãos públicos e a sociedade civil, gerando soluções tecnológicas robustas e seguras que beneficiam todos os brasileiros. Para o Serpro, esse sucesso é uma demonstração clara da capacidade técnica e de inovação do Brasil”, concluiu o superintendente.

Com informações da Agência Gov.

