Frente fria avança e provoca instabilidade em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (04)

Temperaturas caem no sul do Estado, com possibilidade de chuvas e ventos intensos

Essa sexta-feira (4) será marcada pelo aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas de intensidade variando entre fraca e moderada no Estado. Em alguns pontos, as precipitações podem ser mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A instabilidade no tempo se deve ao avanço de uma frente fria em superfície, combinada com um cavado atmosférico em médios níveis, que favorece a formação de nuvens carregadas sobre o estado.

As temperaturas devem apresentar queda nas regiões sul e sudeste, onde os termômetros variam entre 18°C e 28°C ao longo do dia. No sudoeste e Pantanal, as mínimas ficam entre 19°C e 23°C, enquanto as máximas podem chegar a 32°C. Já no bolsão, leste e norte, as temperaturas oscilam entre 21°C e 33°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 30°C.

Os ventos sopram predominantemente do quadrante sul, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, e, pontualmente, podem ocorrer rajadas superiores a 60 km/h. A recomendação é de atenção para eventuais mudanças bruscas no tempo ao longo do dia.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram