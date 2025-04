Homem suspeito de agredir mulher na rua é preso em Coxim

Na tarde desta quinta-feira (03), um homem de 49 anos que agrediu uma mulher, de 25 anos em via pública foi preso em Coxim.

Um denunciante encaminhou o vídeo da agressão à polícia, que após a realização de diligências para identificação da vítima e do suspeito, conseguiu fazer o atendimento da vítima.

O suspeito foi preso em flagrante assim que chegou na residência. A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim.

