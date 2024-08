Fugindo do fogo, cobra venenosa é resgatada pela GCM em rua da Capital

Cobra venenosa da espécie Urutu Cruzeiro foi resgatada, na noite dessa quarta-feira (31), no bairro União, em Campo Grande, após fugir do fogo.

Conforme informações, a serpente foi encontrada na rua, apresentando risco à população. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada e realizou o resgate do réptil.

Os agentes acreditam que o animal estava fugindo de um incêndio em mata da região, uma vez que ela apresentava queimaduras pelo corpo.

A Urutu Cruzeiro é uma cobra da mesma família da Jararaca, Cascavel e Surucu, todas muito venenosas. Em caso de picada, a pessoa pode ter a área atacada necrosada e morrer, se não procurar ajuda médica.

A serpente foi encaminhada ao Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), onde deve receber cuidados médicos veterinários e ser solta na natureza se possível.

