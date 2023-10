Finais da fase pré-estadual da Liga Terrão será neste final de semana

A União Esportiva de Futebol Amador de Mato Grosso do Sul (Uefams) divulgou na tarde de ontem (20), os horários e as finais regionais da Liga Terrão em Campo Grande.

Na Capital, dois jogos definiram os representantes na fase Estadual. Os jogos acontecem neste domingo (22), na Rua Alvivandia, no bairro São Jorge da Lagoa. O primeiro jogo é a decisão da região sul entre Manu Pinturas x Estrela Auto Peças às 8h45. Logo após, WR Hortifruti/Casarão Nova Lima x Vó Maria/Mega Stands se enfrentam na partida número 2.

Os campeões deste duelo entrarão nas quartas de finais em lados opostos da chave. Já os vices-campeões também entram nas oitavas de finais.

Conforme o regulamento da competição, os times do interior que forem avançando para as quartas de finais ganharão R$ 1 mil reais como premiação. Os representantes vivos na competição são: Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Bonito, Sidrolândia, Nioaque, Aquidauana, Corumbá, Ladário, Rochedo e Rio Negro.

Confira abaixo os jogos deste final de semana.

Sábado (21)

Seva/Peroli x Yparacarai – sede Ponta Porã – 15h30

Sport Clube Vira Latas/Botafogo x Oratório/Europa Ferragens – sede Três Lagoas – 15h20

Domingo (22)

Everton x Amigos do Arlan/Anastácio – sede Aquidauana – 15h45

Supermercado Econômico x Amigos do Fut/Dib – sede Terenos – 9h

Tigrão FC x Paloma – sede Batayporã – 9h45

Amigos do Arthur x Supermercado Soares – sede Itaporã – 9h

ART Som/Rio Verde x Bayern Dakila – sede Rio Verde – 10h

FBG/Baixada Corinthiana x Real Bonito – sede Guia Lopes da Laguna – 9h

Farmácia Confiança x Meninos da Vila – sede Figueirão – 15h

