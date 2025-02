Motorista morre em grave acidente entre carro e carreta na BR-262; veículo pegou fogo

Colisão ocorreu em Três Lagoas e interditou totalmente a rodovia; carreta tombou e gerou grande incêndio

Um motorista morreu na tarde desta segunda-feira (24) após uma colisão entre um carro de passeio e uma carreta carregada com eucalipto na BR-262, em Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande. O impacto foi tão forte que o carro partiu ao meio, e a carreta tombou e pegou fogo, gerando uma intensa fumaça preta na rodovia.

O acidente aconteceu por volta das 14h, no Km 27 da rodovia, sentido Campo Grande. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista precisou ser totalmente interditada, causando um congestionamento de cerca de dois quilômetros.

O condutor do carro morreu no local devido à gravidade dos ferimentos. Já o motorista da carreta conseguiu sair a tempo e escapou sem ferimentos.

