Criança que teve 90% do corpo queimado após explosão de chapa morre na Santa Casa

Nesta sexta-feira (7), morreu a bebê de um ano que teve o corpo 90% queimado devido a uma explosão de chapa em Sidrolândia. O incidente trágico ocorreu no dia 26 de janeiro e a mãe da crinaça também teve queimaduras.

Ambas foram transferidas para a Santa Casa da Capital no dia 27 de janeiro e a criança precisou ser intubada devido a gravidade dos ferimentos.

Outras três crianças também teriam sofrido queimaduras devido a explosão da chapa de bifes ocorrida no bairro Sidrolar.

O caso deixou todos da cidade e região comovidos.

