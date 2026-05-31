Confusão em jogo amador termina com árbitro agredido em Campo Grande

Um árbitro de 29 anos procurou a Polícia Civil após denunciar ter sido agredido durante uma partida de futebol amador realizada na tarde deste sábado (30), no Jardim Morenão, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou depois que o árbitro marcou uma falta durante a partida. Na sequência, um jogador da equipe Isolados FC foi expulso, o que teria provocado revolta entre atletas envolvidos no confronto.

Segundo relato da vítima, jogadores passaram a cercá-lo e a fazer ofensas, situação que o fez temer por sua segurança. Para tentar se afastar, ele afirmou ter empurrado um dos atletas. Logo depois, ainda conforme o registro policial, foi atingido com um soco na boca, sofrendo um corte no lábio.

O jogador apontado como autor apresentou outra versão à polícia. Ele confirmou o desentendimento, mas negou ter dado o soco. Segundo ele, apenas empurrou o árbitro durante o tumulto, que envolveu outros participantes da partida.

Diante das versões divergentes, os envolvidos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.

A vítima informou que pretende representar criminalmente contra o suspeito. A Polícia Civil expediu requisição para exame de corpo de delito no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), que deve apontar a extensão das lesões.