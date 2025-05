Brasil e França reforçam cooperação no combate ao crime organizado e à desinformação

Ministro Ricardo Lewandowski recebeu o ministro da Justiça da França, Gérald Darmanin, na quinta-feira (15)

Em um ano simbólico para as relações diplomáticas entre Brasil e França, que celebram seu bicentenário, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, recebeu, na quinta-feira (15), o ministro da Justiça da França, Gérald Darmanin, para aprofundar a cooperação bilateral em áreas estratégicas. O encontro no Palácio da Justiça, em Brasília (DF), deu sequência ao diálogo iniciado durante a missão de Lewandowski à França, em janeiro .

Os ministros conversaram sobre questões de grande relevância internacional, como o enfrentamento ao crime organizado transnacional, o combate à desinformação no ambiente digital e a intensificação da colaboração jurídica e policial, sobretudo nas regiões de fronteira com a Guiana Francesa.

Lewandowski destacou o empenho do governo brasileiro na luta contra o crime organizado de alcance global, reforçando a importância de uma ação coordenada entre países. Ele ressaltou a interconexão entre diferentes modalidades criminosas e defendeu a ampliação da cooperação com a França, especialmente após a assinatura, em março, do acordo entre o Brasil e a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol).

Na reunião, o ministro brasileiro propôs um novo acordo de cooperação para o fortalecimento do combate ao tráfico de pessoas, contrabando de migrantes e crimes conexos, proposta que recebeu resposta positiva do lado francês. Lewandowski também relembrou a assinatura, em janeiro, do acordo sobre cooperação policial no combate ao garimpo ilegal de ouro , firmado em Paris, e reiterou o desejo do Brasil de intensificar ações conjuntas na região de fronteira.

O ministro francês, por sua vez, elogiou o alto nível da parceria entre os dois países e expressou interesse em “fortalecer os esforços conjuntos contra o narcotráfico, a lavagem de dinheiro, crimes ambientais e o tráfico de pessoas”. Darmanin sugeriu a criação de uma aliança entre países europeus e sul-americanos, com o objetivo de enfrentar de forma mais eficaz o crime organizado transnacional. A proposta inclui a formação de equipes conjuntas de investigação, reunindo membros do Ministério Público e das forças de segurança dos países envolvidos.

Ambos concordaram em avançar na construção de uma estratégia para dar forma à proposta da aliança, com previsão de conclusão nos próximos meses.

O encontro foi encerrado com o compromisso mútuo de reforçar a cooperação no enfrentamento à desinformação, reconhecendo o papel central que Brasil e França, enquanto democracias consolidadas, têm na proteção da integridade informacional e no fortalecimento das instituições democráticas.

