Documentários brasileiros ganham visibilidade internacional no Showcase do Cannes Docs

As quatro produções escolhidas pelo edital da SAv foram apresentadas nesta quinta-feira (16) a uma plateia de curadores, distribuidores e agentes de vendas

Quatro documentários brasileiros em fase de finalização foram exibidos na última sexta-feira (16) no Showcase do Cannes Docs, programa oficial do Marché du Film dedicado a obras documentais. A vitrine apresenta trechos de até dez minutos, precedidos por breves falas de diretores e produtores, com o objetivo de atrair parcerias para lançamento e distribuição internacionais.

No evento, a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, ressaltou a importância do gênero para a memória coletiva “Um país sem cinema documental é como uma família sem álbum de fotos”, disse o cineasta chileno Patricio Guzmán. “Essa frase ilustra o que significa fazer documentário e traduz o sentimento que este programa representa”.

Após a sessão de Carcereiras, a produtora Sabrina Zimmermann comemorou a recepção “Mostrar nosso filme ao mundo é um sonho. É a realização de muitos anos de trabalho de toda a equipe. Espero que seja a primeira de muitas participações em Cannes”.

Foram projetados trechos de:

Afrontosa, de Coraci Ruiz e Julio Matos

Eu Ouvi o Chamado: O Retorno dos Mantos Tupinambá, de Myrza Muniz, Robson Dias e Célia Tupinambá

Anna Borges do Sacramento, de Aída Bueno Sarduy e Rafael Sampaio

Carcereiras, de Julia Hannud e Sabrina Zimmermann

Cada projeto recebeu R$ 20 mil por meio do Edital de Circulação – Brasil País de Honra / Marché du Film 2025, reafirmando o compromisso do MinC e da SAv com a promoção do audiovisual brasileiro e a valorização da diversidade de vozes, temas e territórios.

Com informações da Agência Gov.

