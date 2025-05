Comissão entrega relatório para fortalecimento do combate ao assédio no ambiente universitário

A Comissão Institucional para Ações de Enfrentamento ao Assédio na UFMS entregou o relatório final para a reitora Camila Ítavo na última quarta, 14, com sugestões de ações de combate e enfrentamento ao assédio no ambiente universitário. As propostas reunidas no documento incluem campanhas, capacitações, divulgação dos canais existentes, aprimoramento dos processos de acolhimento e ações de sensibilização e formação continuada. A comissão é formada por representantes do Sista, Adufms, DCE além das pró-reitorias de Gestão de Pessoas, Cidadania e Sustentabilidade, Agência de Comunicação Social e Científica e Ouvidoria.

“Diante de um tema tão desafiador, esse relatório simboliza um esforço colaborativo e o melhor do que podemos fazer quando trabalhamos juntos. Termos olhares diferentes e conhecimentos variados é algo que contribui para que as ações sejam mais completas, abrangentes e conectadas com a realidade da Universidade”, destacou a reitora. O levantamento servirá de subsídio para o Plano de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação da UFMS, que reúne as ações que a Universidade desenvolverá ao longo do ano.

A ouvidora e presidente da comissão, Mariane Wolf, destacou que, embora a UFMS já possua mecanismos de combate e enfrentamento ao assédio e de acolhimento às vítimas e denunciantes, um dos pontos centrais identificados foi a necessidade de fortalecimento da conscientização. “É necessário avançar na conscientização e formação da comunidade universitária sobre o tema, sobre os canais disponíveis para acolhimento e denúncia, e sobre a importância da prevenção, para garantir o alcance de todos os segmentos da comunidade universitária, promovendo o engajamento e a apropriação das informações por parte de estudantes, servidores e colaboradores”, avaliou a ouvidora.

“Também foi consenso entre os membros da comissão que, embora as propostas reunidas sejam relevantes, o êxito de qualquer ação depende do engajamento direto das unidades da UFMS e da atuação articulada das entidades representativas, cujos esforços na comunicação com seus segmentos são essenciais para a consolidação das ações”, completa.

A reitora Camila Ítavo assinou a Portaria nº 658-RTR/UFMS, de 15 de maio de 2025, que institui a Comissão de Assessoramento de Ações de Combate e Enfrentamento ao Assédio, presidida pela pró-reitora de Cidadania e Sustentabilidade, Vivina Queiroz, com o objetivo de assessorar o Comitê de Gestão de Pessoas, Inclusão e Ações Afirmavas (CGPIA).

Com informações da UFMS.

