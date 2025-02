Blocos e desfile das Escolas de Samba! Carnaval começa oficialmente nesta sexta em Campo Grande

O carnaval em Campo Grande começa oficialmente a partir desta sexta-feira (28) com muita folia nos blocos de rua e também no desfile das Escolas de Samba. Já no início da noite sairá o Bloco Reggae na Esplanada Ferroviária, em frente ao Monumento Maria Fumaça.

Também na Esplanada Ferroviária e também no início da noite, quem sai é o bloco Farofolia, que ficará na rua Doutor Temistocles, enquanto o bloco Só Love estará na rua General Melo. Já o bloco Nada Sobre Nós Sem Nós vai ficar na Arena do Horto Florestal.

No sábado (1º), é a vez do bloco Cardão Valu, junto ao bloco Reggae, tomar a Esplanada Ferroviária a partir das 15h, enquanto o bloco IPA Lê Lê estará na Eden Beer, na Avenida Mato Grosso.

No domingo (2), a partir das 14h, os foliões poderão seguir o bloco Capivara Blasé, na Esplanada Ferroviária, que também sai na segunda-feira (3) a partir das 14h, no mesmo local. Também na segunda, o IPA Lê Lê sai à tarde na Eden Beer.

A folia continua com o ‘enterro dos ossos’ no sábado (8), a partir das 17h, com o bloco Forrozeiros MS na Esplanada Ferroviária, bem próximo dos blocos Eita na Praça Maria Fumaça e o Quebra-Ossos na rua General Melo.

O presidente do ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande), Vitor Samudio, disse que o papel do Governo do Estado tem sido fundamental para garantir a estrutura e todo o acontecimento do carnaval de rua de Campo Grande. “O Governo do Estado hoje é o grande parceiro do movimento dos blocos de rua de Campo Grande”.

Desfile das escolas de samba

Na segunda-feira, a partir das 20h, na Praça do Papa, a população da Capital poderá conferir o desfile das escolas de samba de Campo Grande. Nesta noite desfilam Herdeiros do Samba, Unidos da Vila Carvalho, Catedráticos do Samba e Igrejinha.

Já na terça-feira (4), também a partir das 20h na Praça do Papa, a segunda noite de desfiles contará com as escolas Unidos do Cruzeiro, Deixa Falar e Cinderela Tradição do José Abrão.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de Campo Grande, a Lienca, Alan Catharinelli, afirmou que o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul para a realização do desfile é fundamental para o preparo das fantasias, alegorias e contratações.

“É muito importante este aporte financeiro para que a Liga e as Escolas de Samba possam preparar as suas fantasias, as suas alegorias, ter a mão-de-obra, pagar a prestação de serviços que são contratados durante o período carnavalesco para a execução do projeto do desfile das Escolas de Samba. Este recurso vem tanto para a liga quanto para as escolas para fomentar a nossa economia, faz nascer um sonho para que todas as escolas possam levar alegria para os seus foliões, com muita paz, harmonia e saúde, que é isso que a gente pretende fazer”.

Alan ainda disse que este ano será um grande carnaval. “Com o apoio do nosso secretário de Cultura, Marcelo Miranda, com o apoio do presidente da Fundação de Cultura, Edu Mendes, que são grandes parceiros, mantendo sempre um diálogo para a realização dos desfiles”.

Todas Por Elas

As escolas de samba de Campo Grande aderiram à tão importante campanha Todos Por Elas.

“Estaremos na avenida com a bandeira da campanha, estaremos inserindo nos painéis eletrônicos de Led durante o intervalo dos desfiles a campanha Todos por Elas, todas as escolas receberam o kit, a Liga também, e estamos divulgando dentro das quadras das Escolas de Samba, nas nossas redes sociais, que esta campanha tão importante para a gente poder conscientizar pelo fim do feminicídio. A Liga das Escolas de Samba tem, sim, este cunho social, este cunho de conscientização, e a gente adere com muito carinho, com muita responsabilidade, a esta tão importante campanha que são Todos por Elas pelo fim do feminicídio”, disse o presidente da Lienca.

Sobre a campanha Todos Por Elas, Vitor disse que esta pauta das mulheres os blocos sempre vêm aderindo em seus eventos. “Essa campanha Todos por Elas, é uma campanha, na verdade este tema, esta pauta das mulheres, é uma pauta que os blocos sempre vêm colocando nos seus eventos, nas suas festividades, e com certeza a gente vai reforçar, vai estar junto, porque a gente entende que é muito importante”.