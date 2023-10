Brasil assume presidência do Conselho de Segurança da ONU neste domingo

O Brasil assume, neste domingo (01), a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), um dos seis principais órgãos da instituição. Será a 11ª vez que o país comanda o grupo, criado em 1945 e formado por cinco membros permanentes e dez, incluindo o Brasil, que ocupam assentos de forma rotativa.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Brasil deve trabalhar a participação das mulheres no processo de paz como um dos temas prioritários à frente do mandato, que vai até dezembro. Haverá debate anual a respeito disso em 25 de outubro.

“O envolvimento de mulheres é essencial ao sucesso e à sustentabilidade dos processos de paz”, afirmou o MRE, em post nas redes sociais.

A agenda de outubro ainda prevê reunião entre o Conselho de Segurança e o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, em 5 e 6 de outubro, na Etiópia, e o debate aberto trimestral sobre Oriente Médio, no dia 24 de outubro.

Também estão no roteiro da presidência do Brasil encontros para discutir desafios à paz e segurança na Colômbia, no Iêmen, no Iraque, na Líbia, em Kosovo, no Haiti, na Somália e nos Grandes Lagos africanos.

Com informações do SBT News.

