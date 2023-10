Datena pede demissão e passará por duas cirurgias

José Luiz Datena, de 66 anos, irá se afastar da televisão para realizar duas cirurgias nas próximas semanas. Segundo revelou o “Notícias da TV” neste sábado (30), apresentador pediu demissão de seu cargo na Rádio Bandeirantes e irá se afastar do comando do Brasil Urgente.

“Duas horas pela manhã e mais quase quatro horas de Brasil Urgente. Muita coisa por dia. Já não vinha fazendo todo dia”, disse Datena ao veículo.

“Esta foi minha última discordância, inclusive da diretoria da rádio. Mas foi dentro da maior lisura, até tranquilamente e fora do meu padrão de resposta. Mas foi só. Em resumo, foi isso mesmo: cansaço e cuidar da saúde. Devo me afastar um tempo depois das cirurgias que farei no [hospital] Sírio [Libanês]”, esclareceu.

Com informações do SCC10.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram]

Leia mais: