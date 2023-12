Jair Bolsonaro será internado nesta segunda e passará por novas cirurgias

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será internado no início da tarde desta segunda-feira (11), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passará por cirurgias. A informação foi confirmada ao portal SBT News por Fabio Wajngarten, advogado do político.

De acordo com a publicação, o ex-presidente dará entrada na unidade hospitalar às 13h45 desta segunda e, na terça-feira (12), deverá ser submetido à cirurgias de correção do desvio de septo, para uma hérnia de hiato e uma correção das alças intestinais.

Ainda conforme o advogado de Bolsonaro, a cirurgia das alças intestinais está relacionada à facada sofrida pelo político durante a campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora. O ex-presidente já passou por inúmeras cirurgias desde então. Em agosto deste ano, Bolsonaro foi internado no mesmo hospital para ser submetido a exames pré-operatórios no sistema digestivo.

