Revitalização da Praça dos Imigrantes é aguardada pelos artesãos

Há mais de duas décadas sem reforma, a Praça dos Imigrantes é um dos cartões-postais da cidade, que em dias atuais passa por uma revitalização. A ordem de serviço foi assinada pela prefeita Adriane Lopes (PP) e a secretária da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura), Mara Bethânia, em primeiro de agosto deste ano. A previsão de conclusão das obras era de quatro meses, conforme comentam os artesãos, e as melhorias pontuadas contam com revitalização dos estandes, novo calçamento do piso, reforma dos banheiros e construção de mais dois, substituição da rede elétrica, além de uma copa para atender às necessidades dos expositores. O investimento custou em torno de R$ 226 mil, segundo a publicação do Diário Oficial da Capital, que também compromete-se com rampas para pessoas com deficiência, acessibilidade que a praça ainda não dispunha.

As obras, que foram iniciadas em junho, integram parte das atividades propostas para o calendário festivo do mês de comemoração dos 124 anos da Capital e os artesãos, que expõem na Morada dos Baís durante o período de revitalização, apesar de contentes e animados, ainda não sabem quando retornarão para a praça. “Esta revitalização é a primeira em 20 anos e estamos muito empolgados com a reforma, pois só tínhamos um banheiro masculino e um feminino e uma copa improvisada”, destaca a presidente da Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes, Regiane Ribeiro.

Diante da repaginação do espaço, mais de 20 artesãos foram transferidos para a Morada dos Baís e afirmam que, apesar da experiência ser boa e o lugar dispor de todos os recursos necessários, aguardam com entusiasmo a conclusão das obras da praça. “Esse sempre foi o nosso sonho, a nossa reforma, pois a dificuldade na praça é também na área de vendas, já que poucas pessoas têm visitado o local. Atualmente, estamos na Morada dos Baís, a experiência lá está sendo boa, vejo que aumentaram as vendas e o lugar é bem atrativo. A localização também é excelente, pois os turistas passam por lá e gostam do lugar. Por isso mesmo, a reforma na praça é necessária e todos querem seu espaço de volta, todo arrumadinho, pintado, novo e atrativo”, explica Rosimeire Moura Aguirre, uma das artesãs.

A Praça dos Imigrantes é localizada entre as ruas Rui Barbosa, Barão de Melgaço, Joaquim Murtinho e rua dos Imigrantes e é um dos pontos de referência da cidade, já que desde 1888, o espaço chama a atenção, sendo o local onde foram realizados casamentos e outros eventos organizados pelo povoado. Ao decorrer dos anos, a praça ficou conhecida pelos trabalhos artísticos de diversos povos que compõem a Capital. “Essa revitalização é de suma importância para a preservação da memória de Campo Grande e também por se tratar de um local emblemático da nossa história. Além disso, queremos atender às necessidades dos os artesãos, promovendo um local agradável para se trabalhar, além de garantir um espaço seguro e acessível para nossos visitantes”, ressalta Mara Bethânia Gurgel, secretária da Sectur.

A economia criativa é um dos aspectos que fomentam a economia local, além de estimular a produção e cultura artística de Campo Grande. Segundo a prefeita Adriane Lopes, a “praça é um símbolo” que representa e recepciona as manifestações artísticas plurais que há na Capital, reforçando a relevância da revitalização. “A reforma potencializa não apenas economicamente os nossos artesãos, mas oportuniza que mostrem sua arte e talento a todos que moram aqui e visitam a Capital”.

Conforme os dados apresentados pelo site da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), que permite à população acompanhar o andamento de obras em execução pela Capital, além do valor do recurso apresentado pela prefeita Adriane, durante o lançamento da revitalização da praça, a reforma, que iniciou em junho, possui conclusão prevista para a próxima quarta-feira (13), no entanto, registros do local mostram que a obra ainda não foi terminada. O jornal entrou em contato com a secretaria, porém, até o fechamento da edição, não obteve retorno sobre o atraso.

Artesãos na Morada

A praça dos Imigrantes atende a mais de 20 expositores, que apresentam diversos tipos de artesanatos e artes manuais, como: cerâmica, couro, arte indígena, arte em mosaico, trabalhos em biscuit, madeira, tecelagem, bordados e pinturas diversas, bijuterias, licor de pequi, entre outros. Oficinas de pintura e artesanato também são realizadas pelos artistas. “A experiência de estar na Morada está sendo muito boa. Eu, particularmente, estou amando, é um lugar lindo e confortável. Os clientes estão indo aos poucos para lá. Hoje mesmo, tivemos a visita de dois clientes que sempre vão à praça comprar presentes, não há dificuldade quanto à localização. Espero que a nossa praça fique tão boa quanto!”, pontua Regiane.

SERVIÇO: A exposição acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, até 12h, na Morada dos Baís, localizada em frente ao Camelódromo – Av. Afonso Pena, Centro.

Por: Ana Cavalcante – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

