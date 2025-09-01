MS ocupa 10º lugar no ranking nacional de inovação do INPI

Estado se mantém entre as dez economias mais inovadoras do país, mas enfrenta desafios em negócios e tecnologia

Mato Grosso do Sul aparece em 10º lugar no ranking nacional de inovação, segundo o Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID) 2025, divulgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O Estado manteve a mesma posição de 2024, mas apresentou avanços em alguns pilares analisados.

O levantamento mostra que o desempenho sul-mato-grossense é consistente em áreas como capital humano (10ª posição) e infraestrutura (10ª). No pilar instituições, que mede ambiente de negócios e estabilidade regulatória, o Estado também ocupa a 12ª posição, próximo da média nacional.

Por outro lado, os resultados são mais modestos em negócios (16º) e em conhecimento e tecnologia (11º), indicadores que avaliam a capacidade de transformar pesquisa e inovação em produtos e serviços. Esses gargalos ajudam a explicar por que, apesar de figurar no topo do Centro-Oeste ao lado de Goiás e Distrito Federal, MS ainda não conseguiu se aproximar do desempenho dos líderes nacionais, concentrados no Sudeste e Sul.

A pontuação geral do Mato Grosso do Sul foi de 0,234, em uma escala que varia de 0 a 1. O resultado o coloca atrás de Goiás (9º) e à frente de Mato Grosso (11º).

Segundo o IBID, o Estado demonstra potencial para crescer no ranking caso consiga fortalecer políticas de incentivo à inovação no setor produtivo e ampliar o ecossistema de tecnologia, aproveitando sua base econômica ligada ao agronegócio e à indústria de transformação.

