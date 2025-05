Operação contra organização criminosa de tráfico internacional de drogas aéreo cumpre mandados em MS

Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em em cinco estados

e atinge grupo responsável por remessas de cocaína vindas do Paraguai

Namanhã desta quarta-feira (28), foi delfgrada, a Operação Tango Down, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. As remessas de cocaína eram oriundas do Paraguai.

A operação cumpiu 9 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, em cinco estados: MS, SP, PR, SC e RS.

As investigações começaram em 2019, após a apreensão de um helicóptero carregado com cocaína, em ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar no município de Naviraí.

Na ação de hoje, 50 policiais federais atuaram no cumprimento das ordens e 6 pessoas foram presas preventivamente, veículos e duas armas de fogo forasm apreendidos. Três investigados permanecem foragidos.

A partir disso, foi revelado um esquema estruturado, com uso recorrente de aeronaves para o transporte de drogas oriundas do Paraguai. Entre os principais marcos investigativos, destaca-se a apreensão de cerca de 500 kg de cocaína em Santa Cruz do Rio Pardo, em janeiro de 2023, operação que contou com o apoio da Força Aérea Brasileira e forças policiais locais.

Ao longo das investigações, foram apreendidas 27 toneladas de maconha, 1.177 kg de cocaína, 2.347 kg de skunk, 2 aeronaves e efetuadas 7 prisões em flagrante.

A operação foi realizada pela Polícia Federal com o apoio do Ministério Público Federal e da Justiça Federal e representa mais um passo da Polícia Federal no enfrentamento ao crime organizado transnacional.