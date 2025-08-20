Segundo suspeito de abusar de jovem em matagal é identificado, em Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (18), a Polícia Civil identificou o segundo suspeito de abusar mulher em matagal. O caso aconteceu na região do bairro Vila Popular, em Campo Grande. Na ocasião, a vítima foi arrastada por dois homens que a abusaram e a roubaram.

Segundo informações, um dos suspeitos, que foi preso em flagrante logo após o crime, não participou da ação, mas a polícia ainda investiga o seu envolvimento no caso. Já o segundo suspeito fugiu no momento que viu a viatura policial que fazia rondas na região. Os dois caminhavam pela Rua Pôr do Sol.

Durante a abordagem, os agentes ouviram uma mulher gritando e pedindo ajuda em uma área de mata, momento que descobriram o crime e prenderam um dos suspeitos. Ele foi levado para a Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher), onde o caso é investigado.