Lei declara Associação como utilidade pública em Dourados

Entidade de Dourados foi reconhecida por lei estadual devido ao trabalho de inclusão, apoio e conscientização sobre a Síndrome de Down

A Associação Douradown foi declarada de utilidade pública estadual, conforme publicação desta segunda-feira (25) no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

A entidade, localizada em Dourados, foi reconhecida por meio da Lei Estadual nº 6.591, de 2026, de autoria da deputada Lia Nogueira (PSDB).

A justificativa aponta que a instituição sem fins lucrativos desenvolve atividades essenciais, promovendo a inclusão, a dignidade e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com Síndrome de Down.

A associação atua, ainda, na promoção, apoio e incentivo a projetos de divulgação e conscientização da sociedade sobre as potencialidades das pessoas com a síndrome.

“A Associação Douradown também atua como espaço de solidariedade, cooperação e apoio mútuo, incentivando o voluntariado, a defesa da cidadania, da ética, da democracia e dos direitos humanos, além de contribuir para a formulação e o acompanhamento de políticas públicas voltadas à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência”, pontuou a deputada.

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