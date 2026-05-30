Ancelotti define seleção para jogo com Panamá e garante Neymar na Copa

O técnico italiano antecipou neste sábado (30) a escalação da seleção brasileira masculina de futebol para o amistoso contra o Panamá no domingo (31), às 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Será o último duelo da Amarelinha no país antes do embarque para os Estados Unidos, onde disputará a primeira fase da Copa do Mundo.

O Brasil começará jogando com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Júnior. e Luiz Henrique. Ancelotti assegurou que fará substituições ao longo da partida e todos os convocados – com exceção de Neymar, lesionado, e de Gabriel Martinelli. Gabriel Magalhães e Marquinhos, que jogam neste sábado a final da Liga dos Campeões, em Budapeste (Hungria). O amistoso terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, direto do Maracanã, a partir das 18h, com narração de Luciana Zogaib, reportagem de Maurício Costa e comentários de Rachel Motta.

Durante a concorrida coletiva de imprensa na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a seleção está reunida desde a úlitma quarta (27), Ancelotti detalhou a função de alguns titulares.

“Wesley foi muito bem na Roma como lateral-esquerdo. Foi uma surpresa. Mas precisamos dele aqui como lateral-direito. Ele vai atuar como lateral-direito. Nessa posição com ele pode estar o Ibañez, que tem um aspecto mais defensivo. O Danilo também pode jogar nessa posição. O outro lado está bem definido com o Douglas Santos e o Alex Sandro. Amanhã vão jogar todos os jogadores porque é uma partida de preparação. Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e estádio. Amanhã vão jogar todos”, enfatizou o treinador de 66 anos, que assumiu o comando da Amarelinha há pouco mais de um ano.

Antes mesmo de anunciar a escalação para o amistoso, Ancelotti foi questionado sobre a permanência de Neymar na seleção. O atacante teve uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, confirmada pelo médico Rodrigo Lasmar na última quinta (28). Inicialmente, o Santos informara à CBF que Neymar apresentava um edema na panturrilha (inchaço causado pelo acúmulo de líquidos, após um trauma), condição de menor gravidade. No último dia 17, Neymar entrou em campo contra o Coritiba, em partida do Campeonato Brasileiro.

“Antes da convocação, recebemos comunicado do Santos de que ele teria um edema. O Santos ia cuidar desse assunto. Ele foi convocado porque, para a comissão, teria que ser convocado. Depois a CBF toma conta do problema do Neymar. E estamos tomando conta do problema dele. Pensamos que ele vai recuperar o mais rápido possível. Está animado. Tomara que ele possa se recuperar logo”, disse Ancelotti.

“Para ser claro. Ele [Neymar] vai estar conosco até o dia que se recuperar e ficar disponível. Pensamos que ele pode se recuperar para o primeiro jogo. Se não puder, para o segundo jogo. Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26 e estes 26 vão jogar a Copa do Mundo. Por azar, Neymar teve esse pequeno problema que não permite trabalhar com o grupo, mas ele está muito bem em nível individual”, completou Ancelotti.

Seleção faz último amistoso nos EUA

Na próxima segunda-feira (1º de junho) a seleção embarca para os Estados Unidos. Antes da estreia na Copa, a Amarelinha fará o último amistoso preparatório contra o Egito, no dia 6 de junho (quarta-feira), em Cleveland (EUA). A estreia no Mundial será contra Marrocos, em 13 de junho (um sábado), às 19h, no MetLife Stadium, no estado de Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C, que tem ainda Haiti e Escócia.

Por Agência Brasil

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