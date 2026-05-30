Citricultura deve movimentar mais de R$ 1 bilhão e ampliar empregos em MS

Com mais de 35 mil hectares em expansão, setor atrai grandes investimentos e consolida Mato Grosso do Sul como nova fronteira da produção de laranja

Com expectativa de movimentar mais de R$ 1 bilhão apenas em um dos principais projetos em implantação, a citricultura vem se consolidando como uma nova fronteira de investimentos em Mato Grosso do Sul. O avanço do setor foi destaque durante a ExpoCitros 2026, realizada em Cordeirópolis (SP), onde representantes de municípios sul-mato-grossenses apresentaram ações para atrair empresas e ampliar a produção de laranja.

Em Ribas do Rio Pardo, o maior projeto de citricultura do Estado está sendo desenvolvido pelo grupo Cambuí, ligado à família Moreira Salles. O empreendimento prevê o cultivo de mais de 5 mil hectares de laranja para a indústria e investimentos superiores a R$ 1 bilhão, com potencial para gerar cerca de 950 empregos na fase de maior demanda.

Segundo a prefeitura, o município possui mais de 800 mil hectares de áreas de pastagem aptas para a expansão da atividade. Além disso, foram adotadas medidas sanitárias para combater o greening, considerada a principal doença da citricultura mundial.

Outro polo em crescimento é Três Lagoas, que já conta com aproximadamente 3,5 milhões de mudas plantadas e operações da Citrosuco em expansão, com cerca de 5 mil hectares cultivados. O município também atua em ações de fiscalização e controle fitossanitário para garantir a segurança da produção.

De acordo com a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Mato Grosso do Sul possui mais de 35 mil hectares de citricultura em expansão e vem atraindo grandes grupos empresariais para a cadeia produtiva.

A expectativa é que os novos investimentos fortaleçam a geração de empregos, ampliem a produção e consolidem o Estado como uma das principais áreas de crescimento da citricultura brasileira.

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