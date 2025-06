Homem Sul-Mato-Grossense é preso ao transportar 600 quilos de maconha dentro de veículo roubado

Homem que não tinha hailitação foi detido em Florianópolis

Na última sexta-feira (20), um homem foi preso por tráfico de drogas com 600kg de maconha dentro de veículo em Águas Mornas, na Grande Florianópolis.

O carro era roubado e utilizava placas clonadas. Os policais abordaram o indivíduo na BR-282, ao verem as placas suspeitas. Foi constatado que motorista não era habilitado e que veículo havia sido roubado em São Paulo circulava com identificação adulterada.

No interior do carro, além da maconha, foram encontradas outras três placas de veículos distintas, indicando a tentativa de dificultar a identificação. O condutor, natural do Mato Grosso do Sul, confessou ter saído de Ponta Porã com destino a Santa Catarina.

No veículo, um moderno sistema de conexão à internet via satélite permitia a comunicação entre o motorista e o contratante. O homem preso vai responder por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A pena para tráfico de drogas, conforme a Lei de Drogas de 2006, pode chegar a 15 anos de reclusão e multa. Já a adulteração de sinal identificador de veículo, prevista no Código Penal Brasileiro, pode render de três a seis anos de reclusão e multa.

O carro e a maconha foram encaminhados à Polícia Civil de Santa Catarina.

