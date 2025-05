18ª edição da Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o sábado foi marcado pela 18ª edição da Marcha para Jesus. A celebração começou cedo, e nem mesmo o tempo nublado esfriou a animação do público, que compareceu em peso.

A concentração foi na Avenida Presidente Vargas. No caminho até a Praça da Apoteose, foram diversos momentos de louvor, adoração e fé.

Desde 2011, o evento passou a fazer parte do calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. A celebração foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do estado em 2023.

Com o tema “A Paz é para Todos”, a Marcha para Jesus reuniu evangélicos de diferentes denominações e de todas as idades. Pessoas unidas pela mesma fé e o desejo de dias melhores.

Além do momento de fé, também teve prevenção: a Secretaria Municipal de Saúde ofereceu vacinas contra a gripe e o sarampo.

Foram 16 atrações entre músicos, pastores e DJs da música gospel, que se revezaram no palco durante as mais de seis horas de programação.

Por SBT News