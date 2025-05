Domingo de sol e calor em Mato Grosso do Sul: temperaturas chegam a 33°C

Neste domingo (25), o tempo firme predomina em todo o estado de Mato Grosso do Sul, com sol e poucas nuvens. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o clima quente e seco, caracterizado por baixas taxas de umidade e grandes variações térmicas ao longo do dia.

As manhãs devem ser amenas, com temperaturas mínimas entre 16°C e 17°C em grande parte do estado, e até 22°C na região pantaneira. As tardes serão marcadas por calor intenso, especialmente nas regiões norte, nordeste, sudoeste e pantaneira, onde as máximas podem chegar a 33°C. A umidade relativa do ar permanece baixa, oscilando entre 20% e 40%, o que exige cuidados com hidratação e exposição ao sol.

Confira as temperaturas previstas para as principais cidades:

Campo Grande: mínima de 20°C e máxima de 31°C

mínima de 20°C e máxima de 31°C Corumbá: mínima de 22°C e máxima de 32°C

mínima de 22°C e máxima de 32°C Aquidauana: mínima de 18°C e máxima de 32°C

mínima de 18°C e máxima de 32°C Coxim: mínima de 18°C e máxima de 31°C

mínima de 18°C e máxima de 31°C Camapuã: mínima de 17°C e máxima de 30°C

mínima de 17°C e máxima de 30°C Paranaíba: mínima de 17°C e máxima de 32°C

mínima de 17°C e máxima de 32°C Três Lagoas: mínima de 19°C e máxima de 31°C

mínima de 19°C e máxima de 31°C Dourados: mínima de 16°C e máxima de 30°C

mínima de 16°C e máxima de 30°C Ponta Porã: mínima de 16°C e máxima de 27°C

mínima de 16°C e máxima de 27°C Iguatemi: mínima de 16°C e máxima de 29°C

mínima de 16°C e máxima de 29°C Anaurilândia: mínima de 17°C e máxima de 31°C

mínima de 17°C e máxima de 31°C Porto Murtinho: mínima de 19°C e máxima de 31°C

Os ventos predominam do quadrante leste, com intensidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas superiores a 50 km/h em pontos isolados.

A população deve se atentar às variações de temperatura e ao tempo seco, que podem causar desconfortos respiratórios e aumentar o risco de incêndios florestais.

Com informações do CEMTEC