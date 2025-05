Suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas são detidos após denúncias de moradores na zona rural de Maracaju

Dois homens foram detidos na manhã desta quarta-feira (21) na zona rural de Maracaju, após uma série de denúncias feitas por produtores rurais da região. As ligações, recebidas pela Central de Emergência 190, relatavam a presença de indivíduos com comportamento suspeito transitando por propriedades privadas ao longo da linha férrea entre Maracaju e Ponta Porã.

Moradores relataram que um dos suspeitos aparentava estar armado, devido ao volume visível na cintura, e que ambos pediram água e comida nas fazendas antes de desaparecerem em meio às lavouras. Diante dos relatos, equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar, da Polícia Militar Rural, da Polícia Rodoviária Estadual e do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) iniciaram buscas na região.

Com base nas informações coletadas, o trajeto dos suspeitos foi mapeado e as diligências se concentraram nas imediações da Estrada Água Amarela, nas proximidades da Escola Agrícola de Maracaju. Por volta das 8h30 da manhã, dois homens com as características descritas foram localizados e abordados enquanto se deslocavam em direção ao Rodoanel.

Durante a abordagem, eles confessaram estar em missão de tráfico, transportando uma carga de drogas desde Ponta Porã. Segundo os relatos, o entorpecente havia sido escondido em meio à vegetação, às margens da Estrada Água Amarela. O plano incluía comunicar um contato no Paraguai sobre a localização exata da droga e, em seguida, retornar ao país vizinho.

As equipes seguiram até o ponto indicado pelos suspeitos e encontraram dois pacotes de skunk, totalizando 13,3 quilos. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 133 mil.

Durante a operação, um facão foi encontrado com um dos abordados, o que pode ter motivado a impressão inicial de que ele estaria armado com uma arma de fogo, conforme relataram os moradores nas denúncias.

Diante do risco de fuga, os policiais optaram pelo uso de algemas. Os dois homens foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Maracaju, onde a ocorrência foi registrada e o material entorpecente entregue às autoridades para os procedimentos legais.