Aeroporto de Porto Alegre retomará operações em outubro com mais de 80 voos diários

A partir de 21 de outubro, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), voltará a operar voos na capital gaúcha. Os pousos e decolagens estão suspensos no terminal desde 3 de maio, quando temporais provocaram enchentes na cidade. Na retomada, os passageiros já poderão contar com mais de 80 voos diários confirmados pelas companhias aéreas Azul, Gol e Latam.

A venda de passagens para a localidade já foi retomada e, até o final do mês de outubro, as principais companhias já terão definido a malha aérea de retorno das operações, contabilizando 81 voos diários no total, que serão operados das 8h às 22h.

A partir de 16 de dezembro, quando a Fraport Brasil, concessionária responsável pela administração do Salgado Filho, retomar por completo as operações no aeroporto da capital gaúcha, duas das companhias já terão anunciado seus números de decolagens diárias. A Gol terá 40 decolagens por dia, enquanto a Latam anunciou até 22 voos.

Além da pista de pouso e decolagem, as pistas de táxi e o pátio de aeronaves estão incluídos no processo de reabilitação do aeroporto. A fase 1, de limpeza e avaliação de danos, já foi concluída. Na fase 2, prevista para encerrar em outubro, será feita a recuperação das áreas necessárias para a retomada da operação de pouso e decolagem afetadas. São 1,3 mil metros de extensão (equivalente a 60 mil metros quadrados) da pista de pouso e decolagem; 20 mil metros quadrados do Pátio 1, local onde as aeronaves ficam estacionadas, e a faixa de estacionamento do Pátio 1 (Posições 06 a 011, equivalente a 20 mil metros quadrados).

Conexões

Outro anúncio já feito pelas companhias aéreas são as cidades que irão se conectar novamente com Porto Alegre. A Azul anunciou voos da capital gaúcha para Campinas (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (Confins-MG), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Galeão (RJ), além das ligações regionais para os municípios de Santa Maria, Santo Ângelo, Pelotas e Uruguaiana, dentro do estado do Rio Grande do Sul.

Já a empresa Gol anunciou que, a partir do dia 27 de outubro, fará 34 voos diários, dos quais nove serão para Congonhas (SP), quatro para o Galeão (RJ), três para Guarulhos (SP) e um para o Aeroporto Internacional de Brasília (DF). Em dezembro, a companhia aumentará as ofertas de voos para a alta temporada.

A partir de 27 de outubro, a Latam operará de 15 a 17 voos diários do Salgado Filho para cinco destinos domésticos: Brasília (DF), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Curitiba (PR) e Galeão (RJ). Após a data de 16 de dezembro, a empresa afirmou que passará a ofertar de 20 a 22 voos diários para a localidade.

Deade a tragédia no RS, o Ministério mdo Turismo disponibilizou R$ 200 milhões do Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur), voltados à concessão de financiamentos, com condições especiais para atividades turísticas prejudicadas.

Além disso, foi lançada a campanha “Não Cancele, Reagende!”, que incentiva visitantes a reprogramarem viagens ao Rio Grande do Sul. Outra iniciativa foi a articulação, junto ao Ministério de Portos e Aeroportos, de uma malha aérea emergencial para atender à demanda do estado.

