Farofolia lança seu 2ª esquenta amanhã

A segunda edição do esquenta Farofolia já tem data programada para acontecer: dia 29 de janeiro, domingo, a partir das 16 horas, na Estância das Flores. A entrada é gratuita. Durante o evento será lançada oficialmente a programação do bloco Farofolia para o Carnaval 2023, que vai contar com shows de artistas nacionais.

A festa tem line up de DJs regionais, que tocam playlists que vão do pop ao pagode. Quem abre a pista é o DJ Abhnerrr, seguido por Gustavo Freitas, Ladyafro, Rene, Renatudo, Nuala Lobo e Fábio Jara.

De acordo com o produtor do bloco, Thallyson Perez, o Farofolia se encaminha para o seu segundo ano de existência e já é considerado o maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul.

“A trajetória do nosso bloco tem sido linda. Temos um público fiel, que gosta de celebrar o Carnaval sempre respeitando a diversidade e pluralidade do nosso Farofolia, além de termos grandes parceiros e patrocinadores que seguem conosco, como a Beats, que tem acreditado no nosso Estado. E para este segundo ano, temos surpresas muito especiais que serão anunciadas durante o evento deste domingo, por isso, contamos com a presença de todos”, afirma Perez.

Serviço – A 2ª edição do Esquenta Farofolia acontece na Estância das Flores, localizada na Av. Cônsul Assaf Trad, 3484 – Cel. Antonino. A entrada é gratuita.

