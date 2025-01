MS na Simulação de Debates da ONU de Harvard

O Ensino Médio apresenta-se como um período de extrema importância para a formação de jovens que estão em processo de autoconhecimento e formação de caráter. Disciplinas como História, Filosofia e Sociologia são palco de inúmeros debates sobre questões éticas e morais, herança cultural e contextualização histórica, construção de identidade e relações indivíduo-sociedade, dentre muitos outros assuntos que compõem um currículo que tem por objetivo principal a formação integral do sujeito. Ou seja, a escola ocupa um papel intransferível na preparação dos estudantes para a vida. Nesse sentido, as disciplinas de Humanidades mostram-se imprescindíveis por promoverem o pensamento crítico, a fim de questionar e dialogar a respeito do que é instituído como verdade, e por abrirem a mente do estudantes para o mundo.

Exemplo concreto disso é grupo de quatro estudantes do terceiro ano do Ensino Médio Técnico Integrado do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Campo Grande, que terá a oportunidade de participar, no fim deste mês, da Simulação de Debates da ONU de Harvard (Harvard Model United Nations), evento que reúne estudantes do mundo inteiro e promove o desenvolvimento da expressão e do posicionamento político por meio da argumentação e formulação de soluções em conjunto para problemas globais. A programação prevê uma média de trinta salas temáticas que abordarão assuntos diversos, como os impactos da tecnologia para o meio ambiente, a diplomacia, o desarmamento e as políticas de imigração. Os estudantes de MS simularão representar um país, atribuído pela comissão organizadora – provavelmente, um país da América do Sul – e precisarão, portanto, estudar o contexto social e político daquela nação para que possam, durante os debates, representar seus interesses e oferecer possibilidades de cooperação que sejam coerentes. Neste contexto, serão colocadas em prova as aptidões do grupo para a comunicação objetiva, formulação de premissas, reflexões e ideias inovadoras, em busca de resoluções que sejam favoráveis a todos os envolvidos.

Ressalta-se a importância da participação da delegação do IFMS em um evento desse porte, representando o estado de Mato Grosso do Sul e a educação pública. Em edições anteriores, observou-se que a maioria das delegações brasileiras eram compostas por estudantes oriundos de escolas privadas. Existe, portanto, uma oportunidade ímpar para mostrar o que se estuda e o que se produz em uma escola pública de MS, como o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Agradecimento especial ao próprio Instituto e às muitas pessoas que apoiaram a delegação.

O estudo das Ciências Humanas, estas, muitas vezes ameaçadas ou subvalorizadas, contribui diretamente para a ampliação de horizontes dos alunos na busca pela compreensão da sociedade e suas transformações. Foram o conhecimento destas ciências que motivaram e culminaram na seleção do grupo para participação nos debates mencionados, que, apesar de abordarem temáticas de áreas como a Economia, a Saúde e a Tecnologia, exigem fundamentalmente o conhecimento proveniente das Humanidades, tais como sociologia, filosofia, geografia, história e letras, já que será necessária a habilidade de comunicar-se em língua inglesa.

A experiência de MS na Simulação de Debates da ONU de Harvard terá grandes chances de gerar impactos positivos em nossa comunidade local, inspirando cada vez mais adolescentes a buscarem oportunidades como essas, a fim de melhorar sua capacidade de pensarem por si mesmos. Além disso, a ação motivará a promoção do debate público ao evidenciar a importância do diálogo, que se faz cada dia mais necessário em tempos contraditórios nos quais o excesso de estímulos e falsas informações levam, cada vez mais, ao obscurantismo.

Maria Clara de Freitas Barcelos é estudante do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. E-mail: [email protected]

Flávio Amorim da Rocha é professor de Língua Inglesa e Língua Portuguesa no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. E-mail: [email protected]

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.

