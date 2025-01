Meteorologia alerta para pancadas de chuva e temporais em MS nesta sexta-feira

As características típicas do verão, como as pancadas de chuva, continuam marcando presença em Campo Grande nesta sexta-feira (17). A Capital sul-mato-grossense amanheceu com céu claro e temperatura de 24ºC, mas há previsão de chuva forte ao longo do dia. A temperatura máxima deve atingir os 33ºC no período da tarde.

Para o final de semana, os termômetros devem registrar 27ºC no sábado (18) e 29ºC no domingo (19). A instabilidade climática continua, com previsão de novas pancadas de chuva, especialmente nesta sexta, quando também há possibilidade de temporais.

No interior do Estado, as temperaturas seguem elevadas. Porto Murtinho deve registrar a máxima mais alta do dia, com 40ºC. Em Corumbá e Bonito, os termômetros podem chegar a 36ºC, enquanto Dourados e Ivinhema terão máximas de 34ºC. Em Naviraí, a previsão é de 33ºC, seguida por Ponta Porã e Nova Andradina, com 32ºC. Coxim deve atingir 30ºC, e Costa Rica, 26ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o estado de Mato Grosso do Sul devido ao risco de chuvas intensas, válidos até o final desta manhã. O primeiro alerta inclui Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paranaíba e Selvíria, com possibilidade de ventos de até 100 km/h.

O segundo alerta abrange áreas como Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aquidauana, Bataguassu, Brasilândia, Camapuã, Corumbá, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sonora e Três Lagoas, com ventos previstos de até 60 km/h.

Os moradores dessas regiões devem ficar atentos às condições climáticas e seguir as orientações das autoridades locais. Evitar áreas abertas, proximidade com árvores ou redes elétricas durante os temporais é fundamental para garantir a segurança.

Com informações do Inmet

