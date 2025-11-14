Instabilidades avançam sobre MS na sexta e elevam risco de chuva forte e ventos em todo o Estado

Modelos apontam volumes acima de 40 mm em 24h, com maior impacto no sudoeste, oeste e norte

A atuação de áreas de instabilidade deixa Mato Grosso do Sul sob condição de tempo carregado nesta sexta-feira. O céu permanece tomado por nuvens ao longo do dia, com poucas aberturas de sol e previsão de chuva intensa acompanhada de tempestades, raios e rajadas de vento.

Projeções meteorológicas indicam acumulados acima de 30 a 40 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões sudoeste, oeste e norte. O cenário é influenciado pelo transporte de calor e umidade em baixos níveis, pelo deslocamento de cavados invertidos e pela presença de uma frente fria no oceano, que reforça as instabilidades.

As temperaturas ficam mais baixas em parte do estado.

– Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas entre 19°C e 23°C, máximas de 23°C a 26°C.

– Pantanal e sudoeste: mínimas de 18°C a 23°C e máximas que chegam a 29°C.

– Bolsão, leste e norte: mínimas de 20°C a 23°C e máximas de 27°C a 33°C.

Em Campo Grande, os termômetros variam de 21°C a 23°C pela manhã, com máxima de 27°C. Os ventos sopram do quadrante norte com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, e rajadas acima desse valor podem ocorrer de forma pontual.

