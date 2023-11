Artigo: O porquê e para que uma faculdade de ciências humanas

A Fach – Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), é originária de um longo processo de debates e discussões iniciado em 2014, com o propósito de reestruturação do antigo Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS), tendo por base a perspectiva de criação de novas faculdades em conformidade com a identidade suas constituições.

Desse processo de reflexão e debate, resultou-se a proposta inicial de criação da Faculdade de Filosofia, História e Ciências Sociais (Fafics). Esta proposta, contudo, não se concretizou, e o CCHS continuou com a mesma estrutura por mais 2 (dois) anos.

Com a eleição do atual reitor, Marcelo Turine, e da vice-reitora, Camila Ítavo, para o quadriênio 2017-2020, o processo de reestruturação do Centro de Ciências Humanas e Sociais foi retomado, e o então CCHS deu lugar em 2016 a três novas Unidades: a Faculdade de Educação (Faed), a Faculdade de Artes Letras e Comunicação (Faalc) e a Faculdade de Ciências Humanas (Fach), que reuniu os cursos de graduação em ciências sociais, filosofia, história e psicologia e os cursos de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado acadêmico em antropologia social (PPGAS) e Psicologia (PPSICO), e profissional em Filosofia (Proffilo).

A diversidade de desafios acadêmicos e sociais em uma sociedade com significativo fluxo migratório, alta taxa de urbanização, dinamização da economia, grande diversidade étnica e cultural, dos quais decorrem complexas redes de interações, embates sociais e culturais, demandam em grau crescente a formação de profissionais capacitados para o pensamento e a ação críticos, além de aptos a desenvolverem análises e intervenções qualificadas na sociedade. Eis o PORQUÊ da nossa Faculdade de Ciências Humanas/UFMS.

Vale ressaltar que a estrutura de uma faculdade visa, primeiramente, aglutinar, em um mesmo setor acadêmico-administrativo, cursos de graduação e de pós-graduação que possuem proximidade científica, epistemológica, didática e de interesse social, dispondo de disciplinas e áreas de investigação comuns, além de docentes da graduação e pós- -graduação. cujo compromisso convirja para o desenvolvimento de atividades associadas e integradas em benefício das distintas áreas de conhecimento, do ensino, da pesquisa e extensão de cada curso em particular.

Por meio de projetos acadêmicos associados e articulados sistematicamente alavancando os campos específicos do conhecimento e ofertando cursos com o foco na formação humana, a Faculdade de Ciências Humanas da UFMS aproximou os cursos de filosofia, história, ciências sociais e psicologia e reuniu as premissas necessárias para impulsionar o crescimento acadêmico e científico das “humanidades”, uma vez que o avanço da ciência, embora proponha o progresso, não é garantia de que o mesmo esteja voltado em prol da vida humana. Responde- -se, assim, o PARA QUÊ dessa faculdade, posto que o sentido e o significado de SER HUMANO são permanentemente construídos, reconstruídos, constituídos, aprendidos e apreendidos.

Nesse sentido, uma educação progressista e libertadora tem papel crucial na formação humana, e o fazer científico necessita ser realizado por pessoas que tenham uma concepção ampla e aprofundada da vida. Dessa forma, o Dia Mundial da Filosofia, instituído pela Unesco, não deixa de ser um marco para as ciências humanas, cujo foco é o ser humano em todas as suas dimensões.

Por Vivina Dias Sól Queiróz, doutora em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Professora do curso de história e diretora da Faculdade de Ciências Humanas/UFMS, 2017-2021 e 2021-2025.