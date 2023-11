Três jornalistas de O Estado são premiados no Prêmio MS Industrial de Jornalismo 2023

As melhores reportagens retrataram as ações de sustentabilidade no setor industrial do Estado

Tanto no jornalismo impresso quanto na fotografia, os profissionais do jornal O Estado foram destaque, na noite da última terça-feira (14), durante a festa de premiação do Prêmio MS Industrial de Jornalismo 2023 da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul). Neste ano, o editor-chefe Bruno Arce, a editora de Cidades e Economia Michelly Perez e o repórter fotográfico Marcos Maluf foram os vencedores da edição. Eles produziram as melhores reportagens que retrataram as ações de sustentabilidade na indústria do Estado, sob a temática "A Indústria de MS é Verde". Na modalidade Capital, as premiações foram de R$ 12 mil e R$ 6 mil para primeiro e segundo colocados.

Responsável pelo primeiro lugar foi a editora de Cidades e de Economia do jornal O Estado, Michelly Perez, com a matéria “Indústria emite menos de 0,5% dos gases de efeito estufa”. Para a jornalista, a premiação representa o esforço de toda a equipe em levar diariamente informações claras e de qualidade, para os leitores.

“Falar sobre sustentabilidade em um setor que representa tanto para a nossa economia regional e que impacta diretamente na economia nacional, nos mostra que a indústria de Mato Grosso do Sul se destaca não só pelos bons resultados, mas também pelo cuidado com o meio ambiente. Em busca da certificação rumo ao carbono zero até 2030, já temos um segmento que emite menos de 0,5% dos gases de efeito estufa, o que é algo fantástico. A premiação marca a minha trajetória pessoal e profissional e é a recompensa de todo um ano de trabalho árduo e carregado de novos desafios. Ele mostra, para toda a equipe, que seguimos caminhando para entregar, cada vez mais, um trabalho completo e com qualidade”, celebra.

Premiado na segunda colocação na categoria Jornal Impresso, com a matéria “Indústria Verde de MS move setor, se transforma em energia e surfa na sustentabilidade”, o editor-chefe do jornal O Estado, Bruno Arce, compartilha a emoção por ter duas reportagens disputando, na categoria.

“Ficamos felizes com a indicação de duas reportagens para a premiação. O setor industrial representa uma força muito grande no Brasil, na geração de empregos e renda. Esse prêmio é um reconhecimento, em termos jornalísticos, de que, de alguma forma, seguimos o caminho do bom jornalismo, com reportagens que refletem a realidade de MS.”

Na categoria Fotojornalismo o único premiado da noite foi o fotojornalista Marcos Maluf, também do jornal O Estado. Pelo segundo ano consecutivo no pódio da premiação, ele comenta que a imagem “Caminho sustentável” foi composta em primeiro plano de sucatas, o que representa, inicialmente, a matéria a ser reutilizada. No plano logo atrás, retratou uma via cercada de muito verde, representando o progresso sustentável e o crescimento industrial.

“Um prêmio como este traz, acima de tudo, a importância de se falar sobre indústria. Principalmente em um cenário como o de Mato Grosso do Sul, que vem se transformando em um grande polo industrial. Iniciativas como esta levam para a população conhecimento e despertam interesse pelo assunto, o que, consequentemente, desperta novos interesses, tanto com a geração de novos empregos como do estabelecimento de novas indústrias”, frisa.