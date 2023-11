Duas unidades de saúde terão plantão de vacinação neste feriado

Para quem tem um tempo durante este feriado de Proclamação da República, duas unidades básicas de saúde estarão abertas durante todo o dia para vacinação em Campo Grande. Todas as vacinas do calendário serão oferecidas, com exceção da BCG, que possui calendário e locais específicos.

Conforme o cronograma da Sesau, estarão abertas as UBSs 26 de Agosto e Dona Neta. O atendimento acontece das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Veruska Lahdo, destaca a importância da população buscar as unidades de saúde para colocar a caderneta de vacinação em dia.

“É fundamental que as pessoas busquem as unidades para regularizar a sua situação vacinal, sobretudo os pais e responsáveis devem estar atentos a caderneta de imunização das crianças. O plantão é uma oportunidade para aqueles que não conseguem ir até uma unidade durante a semana, facilitando e oportunizando o acesso à vacina para a população”, diz.

Durante a semana, a vacinação segue disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.