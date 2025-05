CPI: Ex-diretor da Agereg afirma que intimou consórcio para trocar frota do transporte público, mas não teve retorno

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo da Câmara Municipal de Campo Grande ouviu, nesta quarta-feira (21), o ex-diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agereg), Odilon de Oliveira Júnior. A oitiva teve como foco esclarecer pontos relacionados à fiscalização do contrato do Município com o Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte público da Capital. Enquanto gestor da agência reguladora, Odilon afirmou que advertiu o Consórcio e o intimou a apresentar plano para troca de veículos com idade-média avançada, mas não teve retorno.

Durante o depoimento, Odilon apresentou dados sobre a metodologia utilizada pela agência para calcular os reajustes tarifários, detalhou os critérios de avaliação do contrato e os mecanismos de controle aplicados ao consórcio operador.

Odilon, que esteve à frente da Agereg entre 2021 e 2024, afirmou que, durante sua gestão, foi emitida uma advertência ao Consórcio Guaicurus devido ao descumprimento da idade média da frota exigida em edital. “Essa advertência surtiu efeito, pois eles adquiriram 71 novos ônibus”, declarou.

Os vereadores integrantes da CPI pediram explicações sobre possíveis omissões na fiscalização e decisões adotadas ao longo da gestão de Odilon Júnior que impactaram diretamente os usuários do transporte coletivo. Ele afirmou que chegou a intimar o Consórcio a apresentar um plano com cronograma para renovação da frota em operação, mas que o documento não foi entregue até o fim de sua gestão, em dezembro do ano passado.

A CPI segue com seu cronograma de oitivas para reunir informações que permitam uma análise completa da execução do contrato e da prestação do serviço à população. O próximo depoente será o ex-diretor-presidente da Agereg Vinicius Leite Campos, que participa de oitiva na próxima segunda-feira (26), às 14h, no plenarinho Edroim Reverdito.

