X-Bolo viraliza nas redes e conquista confeitarias de Campo Grande

Inspirada no formato de hambúrguer, sobremesa que mistura bolo, brigadeiro e morango virou tendência nacional e ganhou versão na Capital

A confeitaria criativa ganhou um novo capítulo em Campo Grande com a chegada do “X-Bolo”, sobremesa inspirada no universo dos hambúrgueres que vem chamando atenção nas redes sociais e despertando a curiosidade dos apaixonados por doces. A novidade passou a integrar, por tempo limitado, o cardápio da Cazam Doceria, empreendimento comandado pela confeiteira Yasmin Zampieri.

A proposta aposta em uma combinação inusitada de sabores e apresentação visual. O doce é montado como se fosse um sanduíche: a massa do bolo substitui o pão, o brigadeiro ganha forma de hambúrguer, os morangos representam o tomate e o creme de ninho aparece como molho especial. O resultado é uma sobremesa cenográfica que une criatividade, sabor e forte apelo visual para o público jovem e conectado às tendências digitais.

O fenômeno do “cake burguer”, como também é conhecido em diferentes regiões do país, se espalhou rapidamente pela internet nos últimos meses e passou a ocupar vitrines de confeitarias brasileiras. A estética divertida e a mistura de texturas transformaram o doce em uma das receitas mais comentadas entre influenciadores gastronômicos e consumidores em busca de experiências diferentes.

Em Campo Grande, a edição especial será comercializada por tempo limitado, na matriz da loja, unidade do Jardim São Lourenço. Os pedidos podem ser realizados também através do IFood, cazamdoceria.sisfood.com.br/loja/cardapio . A expectativa é de grande procura, impulsionada pelo sucesso da tendência nas plataformas digitais e pelo interesse do público em experimentar a novidade antes do encerramento das vendas.

Nas redes sociais

A repercussão nas redes sociais foi o principal combustível para que a novidade chegasse às vitrines da Cazam Doceria. Segundo a confeiteira Yasmin Zampieri, os pedidos dos clientes se multiplicaram nos últimos dias, levando a equipe a apostar na tendência que já viralizou em diversas regiões do país. A empresária contou que resistiu à ideia no início, mas decidiu desenvolver a receita após a insistência do público nas redes.

A proposta do doce segue a estética inspirada em um hambúrguer, mas com ingredientes totalmente voltados ao universo da confeitaria. A massa substitui o pão tradicional, enquanto o brigadeiro ocupa o lugar do hambúrguer e também aparece como molho cremoso na montagem. Já o morango entra como elemento visual que remete ao tomate, criando um contraste divertido e chamativo para quem experimenta pela primeira vez.

Outro diferencial da receita criada pela doceria está na textura. A confeiteira optou por preparar camadas de bolo mais úmidas, fugindo de versões mais secas que circulam na internet. Além disso, a casa utiliza brigadeiro belga tanto no recheio quanto na cobertura, acompanhado de granulado especial, reforçando a proposta premium da sobremesa viral.

Mais do que apenas um doce diferente, o “X-Bolo” aposta na experiência sensorial. Comer com as mãos, perceber as diferentes consistências e visualizar um “hambúrguer” doce acaba provocando surpresa no consumidor. A mistura entre aparência divertida e sabor tradicional da confeitaria tem sido um dos fatores que explicam o sucesso do produto nas plataformas digitais.

Com a repercussão positiva, a expectativa é de que a edição limitada movimente as unidades da doceria em Campo Grande ao longo desta quinta e sexta-feira. Nas redes sociais, clientes já começaram a sugerir novos sabores e pedir que a sobremesa permaneça no cardápio por mais tempo, mostrando que a febre gastronômica ainda deve render novos capítulos na cidade.

Cazam Doceria

A confeiteira Yasmin Zampieri contou ao Jornal O Estado que a primeira reação ao ver o bolo em formato de hambúrguer foi de estranheza, mas a grande repercussão nas redes sociais despertou a atenção da equipe da Cazam Doceria. Sempre acompanhando tendências do universo gastronômico, a empresária decidiu apostar na novidade após perceber o interesse crescente do público pelo doce criativo.

“Num primeiro momento eu pensei que fosse só mais uma ideia diferente da internet, mas comecei a ver a quantidade de pessoas comentando e procurando pelo produto. Como a Cazam gosta de trazer novidades e experiências diferentes para os clientes, resolvemos entrar nessa tendência e criar a nossa própria versão do X-Bolo”, conta.

A empresária acredita que o sucesso de sobremesas com formatos inusitados está ligado à curiosidade do público por experiências diferentes e ao forte alcance das redes sociais. Para ela, produtos que fogem do tradicional despertam interesse imediato e acabam se tornando tendência rapidamente, principalmente quando unem criatividade e apelo visual.

“As pessoas gostam muito de novidades. Acho que isso acontece porque tudo que é diferente chama atenção, igual ao ovo de Páscoa, que no fim é um bombom gigante e mesmo assim faz sucesso todos os anos. Hoje, com a internet e as redes sociais, qualquer ideia criativa acaba viralizando muito rápido”, destaca.

As tendências gastronômicas acabam influenciando diretamente o comportamento dos consumidores nas docerias. Segundo Yasmin, quando um produto viraliza nas redes sociais, a procura se concentra quase totalmente naquela novidade, alterando temporariamente até a rotina de produção das empresas.

“Com certeza muda bastante. Quando um doce entra em alta, o público fica muito focado naquele produto até a tendência passar. Aqui na doceria, por exemplo, às vezes precisamos até pausar alguns itens do cardápio para conseguir atender toda a demanda da produção dessas novidades”, diz.

As redes sociais têm influência decisiva no surgimento de tendências gastronômicas e na maneira como os consumidores escolhem o que desejam experimentar. A confeiteira avalia que plataformas digitais transformaram o mercado alimentício, incentivando estabelecimentos a apostarem em produtos criativos e experiências visuais capazes de gerar engajamento online.

“Eu acredito que as redes sociais têm praticamente toda a responsabilidade nisso. Antes, as docerias e restaurantes trabalhavam de uma forma mais tradicional e padrão. Hoje, muita coisa é guiada pelo senso de comunidade da internet e pelo potencial de viralização que um produto pode ter”, finaliza Yasmin.

Serviço: A edição especial do X-Bolo está disponível por tempo limitado na Cazam Doceria, em Campo Grande. Além do atendimento presencial na unidade matriz, localizada na Rua Itápolis, 210 – Jardim São Lourenço, Campo Grande. Os pedidos também podem ser realizados pelo delivery via IFood ou pelo cardápio online da doceria no site Cazam Doceria.

Amanda Ferreira e Carolina Rampi

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