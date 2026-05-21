Agro de MS deve alcançar R$ 84 bilhões e manter 7ª maior receita do País em 2026

O Valor Bruto da Produção, indicador do Mapa, aponta crescimento de 1,27% em relação a 2025

Mato Grosso do Sul deve encerrar 2026 entre os principais protagonistas do agronegócio brasileiro. Projeção do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) aponta que o Estado poderá alcançar VBP (Valor Bruto da Produção) de R$ 84 bilhões, garantindo a sétima colocação no ranking nacional de faturamento agropecuário. O avanço reforça a importância estratégica do agro sul-mato-grossense para a economia brasileira, especialmente nos segmentos de soja e pecuária bovina.

Segundo os dados oficiais, o VBP estadual deve crescer 1,27% em relação a 2025, quando o setor movimentou R$ 82,9 bilhões. O indicador mede a geração de renda dentro da porteira, considerando volume produzido e preços recebidos pelos produtores rurais. Em nível nacional, a expectativa é de que o agro brasileiro alcance R$ 1,412 trilhão em faturamento neste ano.

A soja continua liderando a geração de riqueza no Estado, com previsão de faturamento superior a R$ 31 bilhões. Na sequência aparece a bovinocultura, estimada em R$ 23,4 bilhões. Juntas, as duas cadeias produtivas devem representar cerca de 64% de toda a renda agropecuária sul-mato-grossense. O milho também mantém participação relevante, com projeção acima de R$ 11 bilhões, seguido pela cana-de-açúcar, avicultura e suinocultura.

O desempenho mantém a trajetória de expansão observada em 2025. No ano passado, Mato Grosso do Sul registrou crescimento expressivo no agronegócio, impulsionado principalmente pela recuperação das lavouras após perdas climáticas em ciclos anteriores e pela valorização das commodities agrícolas. A soja voltou a apresentar forte produtividade, enquanto a pecuária foi beneficiada pela alta da arroba bovina e pelo aumento das exportações de carne.

Além disso, o Estado consolidou investimentos em infraestrutura logística e armazenagem, fatores considerados essenciais para sustentar o avanço da produção. Corredores de exportação, ampliação ferroviária e novos investimentos industriais contribuíram para fortalecer a competitividade regional no mercado nacional e internacional.

Outro reflexo do bom momento do agro sul-mato-grossense foi o desempenho da Expogrande 2026. A feira movimentou R$ 854,5 milhões em negócios, crescimento de quase 34% em comparação ao ano anterior. O resultado foi puxado pelo aquecimento da pecuária, maior oferta de crédito rural e valorização do mercado de reposição animal.

No cenário nacional, Mato Grosso do Sul ficará atrás apenas de estados tradicionalmente líderes no agronegócio, como Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. A expectativa do setor é que o avanço continue sustentado pela demanda global por alimentos, pelo fortalecimento das exportações e pela crescente adoção de tecnologia no campo.

Especialistas avaliam que a combinação entre agricultura de alta produtividade e pecuária tecnificada tem transformado o Estado em uma das regiões mais competitivas do país. O uso de biotecnologia, integração lavoura-pecuária e agricultura de precisão também vem ampliando a eficiência das propriedades rurais sul-mato-grossenses.

Apesar do cenário positivo, produtores seguem atentos aos desafios climáticos, às oscilações de preços internacionais e aos custos de produção, especialmente fertilizantes e combustíveis. Ainda assim, a perspectiva para os próximos anos permanece otimista, com expectativa de novos investimentos e expansão da capacidade produtiva do Estado.

Por Ian Netto

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