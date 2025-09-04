Workshop de chás e ervas está com inscrições abertas até quarta-feira (10)

Evento gratuito é promovido pelo projeto Guiné de Gê Cardoso

Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para o Workshop sobre manipulação de ervas e feitura de chás, promovido pelo projeto Guiné, idealizado pela mediadora de saberes Gê Cardoso. O encontro será realizado no dia 27 de setembro, às 14h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, e é aberto ao público com vagas limitadas.

A atividade tem como proposta valorizar os saberes tradicionais e populares transmitidos por gerações, especialmente aqueles ligados ao uso medicinal de plantas. Durante o workshop, os participantes vão aprender sobre identificação, colheita, secagem, armazenamento e preparo de chás e infusões com ervas comuns no cotidiano, como boldo, hortelã-pimenta, alecrim, camomila, guiné, entre outras.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de um formulário online disponível até o dia 10 de setembro. Ao todo, serão selecionadas 30 pessoas, por ordem de inscrição. Entre os inscritos, 20 participantes receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 25,00. Após o evento, todos os presentes terão acesso a um material online com os conteúdos abordados no workshop.

Além do encontro para o público geral, o projeto também promove dois workshops direcionados a mulheres atendidas por organizações sociais. Nos dias 25 e 26 de setembro, as ações acontecem junto à CUFA (Central Única das Favelas) e ao Instituto Aciesp, respectivamente, com atividades complementares para as crianças das instituições, como contação de histórias com Ana Triches.

Sobre o projeto

Inspirado em vivências pessoais e memórias afetivas, o projeto Guiné busca manter vivos os conhecimentos que circulam nas rodas de conversa entre mulheres, nos quintais e nas cozinhas de famílias que utilizam as plantas como forma de cuidado e cura. Para Gê Cardoso, resgatar essas práticas é também fortalecer laços com a ancestralidade e promover autonomia em saúde e bem-estar.

O workshop contará com acessibilidade em Libras. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo WhatsApp (16) 99216-9934 ou pelo Instagram @proj.guine.

Amanda Ferreira

