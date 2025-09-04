É hoje! Brasil enfrenta Chile no Maracanã nesta quinta-feira; veja onde assistir

O Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 20h30 (horário de MS), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A Seleção Brasileira faz a sua provável despedida em território nacional antes da Copa, no Maracanã.

O jogo terá transmissão na TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Ana Thaís Matos e Júnior. Já o sportv transmite com narração de Luiz Carlos Jr e comentários de Eric Faria, Lédio Carmona e Ricardinho.

Classificado para a Copa, o Brasil volta ao Maracanã após quase dois anos. A última vez no estádio não traz boas lembranças: foi na derrota por 1 a 0 para a Argentina, em novembro de 2023.

Depois desta data Fifa, a Seleção terá mais três “janelas” de amistosos, e a tendência é que todas essas partidas sejam no exterior – na Ásia e na Europa.

O Brasil está na terceira colocação das Eliminatórias, com 25 pontos, e não tem mais chance de alcançar a líder Argentina, que tem 35.

O Chile, por sua vez, é o lanterna da competição e tenta iniciar uma reformulação, já sem a sua geração de ouro.

A expectativa é de que o Maracanã esteja cheio nesta noite, com mais de 60 mil presentes. Antes da partida haverá show da cantora Ivete Sangalo. Já no intervalo serão homenageados jogadores que foram campeões mundiais com a amarelinha.

Os chilenos são as maiores vítimas do Brasil. No último confronto, ano passado, em Santiago, a Seleção ganhou por 2 a 1, de virada, com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram