Feira Empreendedora da ACED movimenta Dourados nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (5), Dourados recebe mais uma edição da Feira Empreendedora, promovida pela ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados). O evento será realizado das 16h às 22h, na sede da entidade, com entrada gratuita e diversas atrações para todas as idades.

A feira reunirá expositores de diferentes setores, oferecendo ao público uma variedade de produtos e serviços. Entre os segmentos confirmados estão moda, beleza, artesanato, decoração, papelaria, presentes e gastronomia. A proposta é criar um ambiente que conecte consumidores e empreendedores locais, fortalecendo o comércio da cidade.

Além da área de exposição e da praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, a Feira Empreendedora também contará com um espaço dedicado ao público infantil, proporcionando entretenimento para as crianças enquanto os adultos aproveitam o evento.

Outro ponto alto da programação será a presença de artistas da região, que subirão ao palco ao longo do dia com apresentações musicais que prometem embalar a feira com diferentes estilos e muita energia.

“O propósito da feira é incentivar o desenvolvimento do comércio local, aproximando a população dos empreendedores e oferecendo um espaço que une negócios, cultura e lazer”, destaca Everaldo Leite Dias, presidente da ACED.

Serviço: A entrada do público será pelo auditório da ACED, localizado na Rua João Rosa Góes, nº 355, no centro de Dourados. (Com assessoria).

Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram